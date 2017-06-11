ما هو الحبار؟

تداول البحارة في الماضي حكايات عن وحش وحيد الذراع يخرج من الماء ويمد ذراعه الى السفينة ليغرقها او يجر البحارة الى اعماق المحيط، ان هذه القصص مضخمة، فليس هناك اي وحش وانما قد يكون البحارة رأوا اخطبوطا عملاقا او حبارا هائلا.



والحبار من الرخويات شعبة «رأسيات الارجل»، وللحبار النموذجي جسم ممشوق نحيل ذي زعانف مثلثة في مؤخرة الجسم ورأس قصير مربع مع عينين متطورتين جدا، وله عشر اذرع او مجسات وفي باطن الاذرع صفوف مرتبة من المصاصات المعززة بحلقات متقرنة صلبة، وتتمركز المصاصات في اطراف المجسات على شاكلة اليد، ومن بين اذرع الحبار ذراعان اطول من غيرهما واكثر مرونة يستعملهما الحيوان لأسر الفرائس، اما الثماني الاخرى فمهمتها ايصال الطعام الى الفم، او امساكه ريثما ينجرش بفكوك الحبار المتقرنة المثبتة حول الفم في مركز دائرة الاذرع.

وتحت المعطف او الاهاب تقع استطالة متقرنة تشبه الى حد ما الصدفة يبدو انها حلت محل صدفة الحبار التي قد تكون ضمرت في زمان ما.

هناك عدة تنويعات من الحبار من بينها الحبار العملاق وهو اضخم حيوان لا فقري في الدنيا ويصل طول بعض الحبار في شمال الاطلسي 52 قدما 15.6 مترا بما في ذلك المجسات الممتدة خارجا لكن المجموعات الاخرى منه لا تزيد على 7 أقدام 2.10م.

يفرز الحبار، شأن الاخطبوط والصبيدج سائلا يشبه الحبر لتلوين الماء والاختفاء عن عيون الاعداء ومن انواع الحبار، الحبار الفسفوري الذي يحتوي جسمه على اعضاء الاضاءة في المعطف والاذرع وفي تجويف المعطف وحول العينين، ومنظر هذا الحبار ليلا يبدو في غاية البهاء.

(من كتاب: الموسوعة العلمية المبسطة)