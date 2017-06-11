متى تم اكتشاف الحمض النووي DNA ؟

٭ سنة الاكتشاف 1953م

صنع البايو كيميائي البريطاني فرانسيس كريك وزميله الاميركي جيمس واطسون اول نموذج دقيق للتركيب الجزيئي للحامض النووي الرايبي منقوص الاوكسجين أو الـ DNA الذي يعتبر الشفرة الرئيسية لبناء وعمل جميع الكائنات الحية.



عدّ هذا الاكتشاف من قبل الكثيرين بأنه الاكتشاف الاكثر اهمية للقرن.

اتاح اكتشاف تركيب جزيئة الـDNA لعلماء الطب فهم وتطوير علاجات للعديد من الامراض المميتة ما ادى الى انقاذ حياة ملايين من البشر، الآن دخل علم الـDNA اروقة المحاكم على نطاق واسع، كما قاد هذا الاكتشاف لفك الجينوم البشري ولوعود باكتشاف علاجات لآفات خطرة وعاهات خلقية مختلفة اخرى.

لقد اعادت اكتشافات كريك المتعلقة بتركيب ووظيفة الـ DNA صياغة دراسة علم الوراثة فأولدت حقل الاحياء الجزيئية واعطت اتجاها جديدا لحشد من المساعي والجهود في ميادين الطب المختلفة.

(من كتاب: قصة اعظم 100 اكتشاف - كيندال هيفن)