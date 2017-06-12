تجاهل الحقائق.. أضاع الإمبراطورية

لقد كان جهل قادة مدينة روما سببا في ارتكابهم اكثر الاخطاء التي تسببت في المشاركة في انهيار الامبراطورية الرومانية مع غيرها من الاسباب او الاخطاء التي ذكرنا منها آنفا.

ثم هناك اخطاء الجهل، فضلا عن الامعان في تجاهل الحقائق والنتائج، هنا ينقلنا المؤلف عبر التاريخ الى زمن الامبراطورية الرومانية وبالتحديد الى عاصمتها الزاهرة روما التي كانت قد استقطبت آلافا من السكان الذين زادوا عددا على المليون، وهو رقم مهول في ذلك الزمان. وشاء رؤساء المدينة ان يدخلوا اصلاحات غير مسبوقة كان اهمها سحب المياه من اعالي الجبال كي تصبح سائغة للسكان في بيوتهم، وهو ما استوجب إنشاء شبكة، ولأول مرة في تاريخ العمران البشري لتوصل الى صنابير البيوت وتشكل من ثم نقلة ثورية في الحضارة الانسانية.

وقد عثر الرومان على معدن صلب اسمه الرصاص كان مطوعا للسحب والطرق والتشكيل فضلا عن تكاليفه الزهيدة.

المأساة ان هذا المعدن جاء وفي اذياله كارثة التسمم التي اصابت سكان روما القديمة من جراء مادة الرصاص، بعد ان ادى الى تلويث المياه واصابة شاربيها بالفشل الكلوي والوباء الكبدي وتلف اعصاب المخ. ومن ثم جاء انخفاض المواليد واصابات فقر الدم واعتلال سكان عاصمة الامبراطورية، وهو ما شكل واحدا من اخطر المعاول التي ادت الى تصدع كيان الامبراطورية الرومانية في نهاية المطاف.

التسمم بالرصاص كان سببا رئيسيا في ذلك، فقد كانت المدن الرومانية تستقي مياهها من عيون جبلية منقولة بسواق وقنوات مصنوعة من الرصاص ايضا.

كذلك اعتمد اهل روما على استعمال محلول سكري يحتوي على املاح الرصاص لإضافته الى النبيذ او في صنع الحلويات، والذي يتحول الى ملح خلات الرصاص السامة. سبب هذا الاعتماد الواسع النطاق على عنصر الرصاص السام حالة تسمم شديدة لدى السكان آنذاك، ويعتقد بأن انتشار حالة التسمم تلك بين صفوف الطبقة الحاكمة وافراد الشعب على حد سواء قد سبب التعجيل بسقوط الامبراطورية الرومانية.

(من كتاب: 100 خطأ غيرت مجرى التاريخ - بيل فاوست - ترجمة: مجدي كامل)