شجرة الدر

هي المرأة الوحيدة التي جلست على عرش مصر في العهد الاسلامي، وكانت أحب أمة الى قلب الملك الصالح ايوب، وقد بعث بها الى ابن عمه الملك الناصر داود اثناء سجنه، واصبحت سلطانة بعد ان ولدت ولدا سمته خليلا، توفي وهو في السادسة من عمره او نحوها، وعندما توفي ايوب في المنصورة اثناء الحرب مع لويس التاسع ملك فرنسا اخفت نبأ وفاته، وارسلت في طلب ابنه توران شاه من الجزيرة، ولم تعلن نبأ وفاة السلطان ايوب الا بعد وصول ابنه، وعاملها توران شاه معاملة شائنة، ولم يعترف لها بالجميل، وعاش عيشة ترف وبذخ مع مماليكه، وأوغر بتصرفاته الحمقاء صدر شجرة الدر، فدبرت مؤامرة انتهت بقتل توران شاه وولاها اتباعها مقاليد الحكم، فاتخذت لنفسها على السكة وفي المراسيم الالقاب (المعتصمية والصالحية، وأم خليل، وعصمة الدنيا والدين، وملكة المسلمين)، واعترف بها القوم في مصر، ولكن الامراء الشاميين رفضوا ذلك، وانحاز اليهم الخليفة، وامر الامراء المصريين باختيار سلطان لهم، فوقع اختيارهم على الاتابك عز الدين ايبك، وولوه امرهم، وتزوج ايبك من شجرة الدر.

وانصرف ايبك كل الانصراف الى حملاته على سلطان حلب والمماليك المتمردين، واقام في الصالحية قرب الحدود السورية.

وكانت الملكة شجرة الدر تحكم في القاهرة لا يحد احد من سلطانها، ودفعها تعطشها الى الجاه والسلطان الى منع ايبك من زيارة زوجته الاولى وابنه، وعندما علمت انه يعتزم الزواج بأميرة من بلاد ما بين النهرين، دبرت له مؤامرة واستدرجته الى مقرها في القاهرة، حيث قتله مملوكان مخلصان لها في حمامه بذلك القصر.

(من كتاب: معجم الفولكلور - د.عبدالحميد يونس)