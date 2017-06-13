

الناس عادة ما يصلون بين البكتيريا والفيروس بالنسبة للمرض، لكنهما مختلفان تماما عن بعضهما. بعض البكتيريا تسبب المرض، لكن معظمها لا.. وهناك على الاقل 2000 جنس من البكتيريا، ومعظمها إما غير ضار وإما مساعد.

وتتألف البكتيريا من خلية واحدة فقط.. وقد تحتوي نقطة واحدة من الحليب الحامض على 100 مليون بكتيريا! وهي في كل مكان، بعضها يعيش في الفم، والأنف، والامعاء في الحيوانات، وكذلك الانسان.. واخرى تعيش على الاوراق المتساقطة، والأشجار الميتة، وفضلات الحيوان، وفي الماء العذب والمالح، وفي الحليب، وفي معظم الاطعمة.

وحيث ان لدى البكتيريا بعض مظاهر كل من النباتات والحيوانات، فالعلماء لم يتفقوا على كيفية تصنيفها.. ومعظم البكتيريا تتوالد بواسطة الانشطار، فالخلية تنقسم الى اثنين، اما الفيروسات، فهي عبارة عن كائنات حية صغيرة جدا، لدرجة انه يمكن مشاهدتها بالتفصيل فقط بواسطة مجهر الكتروني.. والفيروس ينمو ويتكاثر فقط عندما يكون داخل خلايا حية، اما خارج تلك الخلايا، فالفيروس لا يتغير بأي طريقة ويبدو بدون حياة.. وهو لا يستطيع ان ينمو ما لم يكن داخل خلايا الحيوانات، او النباتات، او البكتيريا نفسها.. والفيروس الذي يهاجم الانسان والحيوان يدعى حيواني، وذلك الذي يهاجم النباتات يدعى فيروس نباتي، والذي يهاجم البكتيريا يدعى فيروس بكتيري.

والفيروسات التي تصيب الانسان والحيوانات يمكن ان تكون الاصابة عن طريق التنفس او الابتلاع، او تدخل عبر فتحات البشرة، بعضها بكل بساطة يدمر الخلايا لينمو فيها.. واخرى تسبب اغشية تفصل خليته لكي تذوب.. ومازالت هناك اخرى تجعل الخلايا نفسها تصبح ضارة.

ومقاومة البكتيريا ايسر وانجح من مقاومة الفيروسات.. فمعظم الفيروسات - ان لم يكن كلها - لا نستطيع القضاء عليها تماما.. ولدينا اصدق مثال على ذلك، وهو الفيروس اللعين، فيروس الايدز.. فمنذ ظهوره في اوائل الثمانينيات، حتى الآن لم يتوصل احد ابدا الى وسيلة فعالة لإبادته!

(من كتاب: كنز العلوم - مجدي سيد عبدالعزيز)