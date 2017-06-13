هل يعتبر العنكبوت حشرة؟

٭ لا يمكن اعتبار العناكب ضمن الحشرات للأسباب التالية:

1- الحشرات لها ست أرجل والعناكب لها ثماني ارجل.

2- جسم الحشرة يتكون من ثلاثة اجزاء رئيسية، اما جسم العنكبوت فيتكون من جزأين فقط.

3- يوجد لمعظم الحشرات قرون استشعار وأجنحة ولكن جسم العنكبوت يخلو منها.

4- تنتمي العناكب الى مجموعة من الحيوانات تعرف بالعنكبوتيات، وهي طائفة من المفصليات تشمل العناكب والعقارب والقمل.. الخ.

لماذا لا تقع العناكب في حبائل الأفخاخ التي تقيمها؟

٭ لدى العنكبوت مهارة خاصة تجعله يمشي بسهولة على الخيوط الجافة في بيته.. عندما ينزلق نحو الخيوط اللزجة، فهو ينجو ايضا من هذه المشكلة بسهولة بالغة حيث يكسو جسمه بزيت يسهل انزلاقه وخروجه بسهولة من حبائل الخيوط اللزجة المنتشرة في بيته.

ومن المعلومات الطريفة حول هذا الموضوع.. ان رطلا واحدا من خيوط العنكبوت يمكن - عند مده - كخيط متصل ان يلف حول الكرة الارضية.

(من كتاب: س وج في العلوم المبسطة - د.حسام محمد مازن)