٭ أول قبعة مستديرة صنعت عام 1849 من قبل شركة لصنع القبعات وتدعى توماس وليام بدلير - لندن، هذا النوع الجديد من القبعات صنع خصيصا لوليام كوك الذي اراد قبعة تحميه وتحمي رأسه من الاصطدام بفروع الاشجار عندما يخرج للصيد.



وعندما ذهب الى لندن لتجربة قبعته الجديدة.



أول شيء فعله هو القفز الى الأعلى والى الأسفل فوق القبعة.



تصرفه ذاك لم يفسره أبدا ولكن قيل انه اصبح سعيدا جدا بالنتيجة.

٭ ما نسميه اليوم (بالمشط) كان قد اخترعه السوريون القدماء منذ ثلاثة آلاف عام مضت.

٭ الساندوتش، جاء هذا الاسم من اللورد ساندوتش الذي عاش في القرن الثامن عشر وقد كان مولعا جدا بلعب الورق لدرجة انه لم يكن ليغادر الطاولة لتناول الطعام لهذا كان يأمر بخبز قطعة لحم توضع ما بين قطعتين من الخبز يتناولهما وهو يمارس لعبة الورق.



ومنذ ذلك الحين سمي هذا النوع من الوجبات بالساندوتش وقد تنوعت المأكولات التي توضع ما بين قطعتي الخبز.

٭ النمر المغربي، كان من المعتاد تواجده في شمال افريقيا وفي الصحراء المغربية بالذات وقد شوهد لآخر مرة عام 1922 بعد ذلك تم الإعلان عن انقراضه.

٭ حاول توماس آدامز إنتاج مادة من المطاط يدخلها في الصناعة وعندما أخذ قطعة من مادة استخرجها من المطاط واسمها شيكل ووضعها في فمه ولم يكن قد توصل بعد لطريقة استعماله.



وأخذ يمضغ القطعة وجاءته فكرة اضافية المنكهات الطبيعية وأنتج أول أنواع اللبان.

٭ أول ساعة منبه صنعت عام 1350 في دير ألماني، حيث كان لزاما اختراع المنبه لضبط أوقات الصلاة.

٭ عبارة «الفيل الأبيض» جاءت من عادة كانت لدى ملك سيامي وهي تقديم فيل أبيض ضخم كهدية لأعدائه ولأن إطعام الفيل يكلف كثيرا، لهذا ما يلبث عدوه أن يصاب بالإفلاس.



في أيامنا هذه نستعمل هذه العبارة للتعبير عن «الهدية غير المرغوب فيها» أو أي شيء غير مرغوب فيه.

٭ الشوكولا لم تظهر في أوروبا حتى بداية القرن السادس عشر وكانت تقدم كمشروب فقط.

(من كتاب: 4000 حقيقة مذهلة - جايلز براندريث - ترجمة: ليديا البريدي)