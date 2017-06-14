ما أشهر لوحة فنية في العالم؟

٭ إنها «الموناليزا» للرسام الايطالي الشهير «ليوناردو دافنشي» والتي توجد في متحف اللوفر في باريس، وهي صورة لامرأة تبتسم بطريقة غامضة.

وقد رسم دافنشي هذه اللوحة بين عام 1503 و1506م وكان وقتها في الواحدة والخمسين من عمره، وكانت موناليزا صاحبة الصورة في الرابعة والعشرين من عمرها، وهي زوجة أحد التجار الأغنياء في مدينة فلورنسا وظلت موناليزا تأتي الى مرسم ليوناردو طوال ثلاث سنوات كل يوم بعد الظهيرة، فيحضر لها الموسيقيين والمغنيين ليجعلوها في حالة معنوية جيدة أثناء رسمه لها.

وقد اصبح دافنشي مفتونا باللوحة لدرجة انه رفض ان يعطيها لزوج موناليزا بحجة انه لم ينته من رسمها، وظل يحملها معه أينما ذهب.

وفي عام 1516 هاجر ليوناردو الى فرنسا ضيفا على الملك فرنسيس الأول الذي عرض عليه مبلغا ضخما من المال لكي يأخذ اللوحة، ولكنه لم يحصل عليها الا بعد وفاة دافنشي عام 1519، وظلت اللوحة ملكا لفرنسا الآن، ولم تغادر باريس الا مرتين، الأولى عام 1911 عندما سرقت ثم عثر عليها بعد عامين في ايطاليا، والمرة الثانية عندما استضافها الرئيس الأميركي كيندي لمدة 26 يوما في الولايات المتحدة.

(من كتاب: «حول العالم - مصطفى غنيم)