هل تستطيع الحيوانات تمييز الألوان؟

٭ يعج العالم بالألوان الزاهية في كل مكان.. وهكذا من الصعب أن نتخيل أن المخلوقات الأخرى لا ترى هذه الألوان كما نراها نحن.. ولكن كيف نستطيع اكتشاف كون الحيوانات قادرة على رؤية الألوان في الوقت الذي لا تستطيع فيه الحيوانات أن تتكلم؟!

ولقد أجريت تجارب على النمل فاتضح أن هناك شيئين غريبين بالنسبة لمقدرته على الرؤية.. الأولى أن النمل لا يستطيع رؤية اللون الأحمر كلون.. إذ إن النملة تحسب اللون الأحمر إما لونا رماديا غامقا أو أسود... والأمر الثاني هو أن النملة تستطيع رؤية اللون فوق البنفسجي أو الاشعة فوق البنفسجية بينما لا يستطيع الإنسان رؤية هذا اللون.

ولذكور الطيور الوان جميلة براقة، فهل تستطيع إناثها رؤية هذه الألوان يا ترى؟!.

وبعد اجراء التجارب على الدجاج ثبت ان الدجاجة تستطيع رؤية جميع ألوان قوس قزح.

لكن تواجهنا الآن مفاجأة... فالحيوان الأشد التصاقا بالإنسان، وهو الكلب، لديه عمى الألوان!.. وطبقا للتجارب التي أجريت ثبت ان الكلب لا يستطيع تمييز لون عن آخر.. ففي عدة مرات عندما نظن ان الكلب يتجاوب مع احد الالوان، نجد في الواقع انه يتجاوب مع قرينة أو إشارة أو رائحة أو شكل ما.. وينبغي على عشاق الكلاب ألا تصيبهم خيبة أمل، وذلك لأن حاسة الشم القوية في الكلب ربما تعوض عن فقدانه القدرة على رؤية الألوان.

وبالمناسبة فإن القطط تبدو عمياء بالنسبة للألوان ايضا.

أما القرود فلها إحساس للألوان.. ولكن معظم الحيوانات الثديية لديها عمى الالوان، وهذا يشمل العجول ايضا.. وإن سبب وجود عمى الألوان لدى الحيوانات الثديية هو ان معظمها تصطاد ليلا، ولذلك فهي ليست بحاجة الى الالوان، خصوصا ان معظمها لا يرى الألوان، وليست الالوان مهمة في حياتها.(من كتاب: كنز العلوم -

مجدي سيد عبدالعزيز)