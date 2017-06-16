٭ ثمار الأشجار تستمد غذاءها من أوراقها، التي بدورها تصنع هذا الغذاء من مواد تسحبها من الأرض وتمتصها من الهواء، إحدى هذه المواد هو غاز ثاني أوكسيد الكربون، والمادة الثانية هي الماء التي تسحبها من الأرض عبر الجذور، من هاتين المادتين الأساسيتين تصنع الأوراق الغذاء الضروري لها، وتتم عملية إنتاج الأغذية بواسطة أجسام خضراء صغيرة تسمى «كلوروبلاش» وهي ذات لون أخضر لأنها تحوي مادة خضراء تسمى «كلوروفيل» أما الطاقة التي تحتاجها فتؤمنها أشعة الشمس.

٭ طعم القهوة يختلف من نوع الى آخر باختلاف طريقة التحضير والتحميص وغير ذلك من طرق المعالجة، لكن السبب الرئيسي لاختلاف الطعم هو اختلاف نوع البذرة وموقع الزرع.

ويعتبر العرب اول من اكتشف القهوة وأشاع شربها، ولم تصل الى أوروبا إلا في القرن السادس عشر.

٭ التوابل تصنع من نبات الفلفل الذي توجد منه أعداد كبيرة مختلفة الأنواع، فهناك الفلفل الأحمر أو «التشيلي» وفلفل «التباسكو» اضافة الى فلفل «الجرسي» والذي يسمى بالإسبانية «بايمينتوس» وأخيرا الفلفل «الجرسي الأحمر» وعندما ينضج هذا النوع يصبح لونه أحمر وطعمه حارا لكنه اكثر اعتدالا من أنواع الفلفل الحار الأخرى.

والفلفل من أهم عناصر التوابل في العالم، وهو الأكثر استعمالا مع الطعام بعد الملح، وكان الفلفل في قديم الزمان غالي الثمن ولم يكن يتناوله إلا الأغنياء فكان يؤتى به من بلاد الشرق الأقصى ليباع في باقي دول العالم، وتعتبر الهند المصدر الأول للتوابل في العالم ومنها كان ينقل الى مختلف البلاد.



(من كتاب: هل تعلم - علاء العموش)