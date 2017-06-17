تنويع الطعام.. يكافح السرطان

أعلن فريق من الباحثين العلميين ان التنويع في تناول بعض الاطعمة كالخليط بين الدجاج والقرنبيط وسمك السلمون قد يساعد في مكافحة مرض السرطان.

وذكر الباحثون ان الجمع بين نوعين من مكونات الطعام التي تسمى سولفورافان وسلنومي يزيد من القدرة على مكافحة مرض السرطان بنحو 13 مرة عن تناول ايهما بشكل منفرد، والسولفورافان هي مادة كيميائية مستخلصة من النباتات تستخدم لمنع ومعالجة السرطان وتوجد بكميات كبيرة مركزة في القرنبيط والكرنب، كما تحتوي المكسرات والدواجن والاسماك والبيض وبذور عباد الشمس على كميات غنية من مادة السلنومي ونقص هذه المادة يرتبط بأنواع كثيرة من السرطانات من ضمنها سرطان البروستاتا.

أمراض القلب.. تبدأ من اللثة

اكدت احدى الدراسات ان هناك كائنات مجهرية دقيقة تتسلل الى الجسم اذا ما اصيبت اللثة بالاعتلال مسببة امراضا صحية خطيرة مثل جلطات القلب والاصابة بأمراض في القلب والكبد والشرايين، فأمراض اللثة عبارة عن عدوى تدمر تدريجيا الانسجة المحيطة بالاسنان وعظمة الفك الداعمة لها، واعراض الاصابة باعتلال اللثة ان يشعر المريض بالألم عند تناول المثلجات او نزول دم من الفم على الوسادة او ميل اللثة الى اللون الاحمر القاتم وزيادة كمية اللعاب بفم المريض والتي تجعله يفقد حاسة التذوق ما يؤدي الى فقدان الشهية للطعام والمعاناة من الامساك والصداع بصفة دائمة، وللعلاقة الوثيقة بين امراض اللثة وامراض القلب يجب على مريض القلب التوجه الدائم لطبيب الاسنان، لاسيما اذا كان مدخنا واذا كان مصابا بروماتيزم القلب او الحمى الروماتيزمية لأن تأثير الحمى على صمامات القلب له علاقة وثيقة بمرض اللثة والاسنان وان اي جروح باللثة تنجم عن ازالة الرواسب او الخلع تسمح للميكروبات الموجودة بها بالمرور للشريان بالدم وتصل الى صمامات القلب فإذا كان احد الصمامات خشنا فسرعان ما تلتصق به الالتهابات وتؤدي للوفاة.

(من كتاب: حقائق x دقائق لإبراهيم مرزوق)