مارك تواين (1835 ـ 1910) روائي أميركي

مارك تواين هو الاسم المستعار الذي عرف به صامويل لانكهورن كليمنز، الاديب الاميركي الاشهر الذي يعتبر بحق ملك الفكاهة في العالم، وعلى الرغم من سخريته اللاذعة كان محبا للحياة، شديد التعلق بمبادئ الجمال، والطيبة، والخير، والصدق.. وكثيرون يقدمونه على كبار الادباء الساخرين الذين سبقوه امثال ارسطوفانيس ورابليه وتشوسر وسرفانتس وسويفت وغيرهم.

ولد في فلوريدا، وهي قرية صغيرة نائية في ولاية ميسوري، وكانت اقرب المدن الكبرى اليها سانت لويس وتعدادها وقتئذ لم يكن ليزيد على 10 آلاف نسمة، هاجر والداه الى تلك البقاع النائية على امل الاثراء في بلاد جديدة، فخاب أملهما، واضطر كليمنز الشاب ان يعمل بجد ونشاط لكسب قوته اثر وفاة والده، في ميادين عمل عدة.

وقضى مارك تواين سنة كاملة هائما في مناطق الصيد، يحيا حياة زاخرة بالمغامرات اللذيذة، مزودا في الوقت نفسه جريدة «تريتوريال انتربرايز» الصادرة في فرجينيا سيتي بالمقالات التي بدأت تثير الاهتمام، وثبت هكذا مكانته في عالم الصحافة والادب، وعندها اتخذ لنفسه الاسم المستعار مارك تواين إحياء لذكرى مهنته كربان التي كانت قصيرة الامد.

وتتصل حلقات حياته المغامرة فيرحل الى جزر هاواي لحساب صحيفة في سكرامنتو، ثم يعود الى كاليفورنيا ليلقي محاضرات حول مشاهداته في رحلته، ويرافق بعض الحجيج الى فلسطين ـ بصفته مراسلا صحافيا، ويعقب رحلته هذه كتاب «السذج اثناء السفر» يجلب له الشهرة العريضة، ثم يعود الى القاء المحاضرات، وتأخذ مكانته الادبية في الازدهار، وينشر رواياته «عصر الذهب» و«توم الحطاب» و«الامير والفقير» فيتيح له دخله منها الاستغناء عن عمله الصحافي وعن القاء المحاضرات، وقد رحل عن هذه الدنيا في عمر الـ 75 بسبب داء القلب.

(من كتاب: صانعو التاريخ - سمير شيخاني)