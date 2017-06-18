«فلان صندوق مفتاحه ضايع»
٭ دليل الكتمان وعدم افشاء الأسرار.
«رجع الغزل صوف»
٭ يضرب مثلا لتغير الاحوال.
«الرحى ما تدور الا على قلب حديد»
٭ يضرب مثلا للحث على القوة وشدة البأس.
«الزرع إن ما غنى ستر»
٭ يضرب مثالا لبعض الاشياء كثيرة الفائدة ان لم تحصل بعضها استحصلت على الآخر.
«قال: متى جاك الصمخ؟ قال: يوم شفتهم يطقونك»
٭ هذا رجل سأل آخر امام الناس «متى جاك الصمخ» وهو فقدان السمع، وهو يريد الاستهزاء به، فرد عليه صاحبه بما هو اشد.
«اللي على البر عوام»
٭ لأنه على البر والكلام سهل.
«كل كبير تكبر شرهته»
٭ «شرهته» اي معاتبته، والمعنى ان المعاتبة من الكبير كبيرة والعكس اذا صغر الانسان، ويضرب لتحمل معاتبة الشخص العزيز او الكبير مهما بالغ فيها.
من كتاب: 100 مثل من عيون الامثال (محمد صالح السبتي)