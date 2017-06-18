اللياقة تحمي الإنسان من الوفاة المبكرة

انتهت دراسة استغرقت فترة طويلة، وقام بها باحثون في ولاية «دالاس» بالولايات المتحدة الأميركية، إلى أن الرجال والنساء الذين يفتقدون اللياقة يواجهون مخاطر الوفاة المبكرة، كما هو الحال بالنسبة الى المدخنين.. وبالتالي فقد اكدوا على ان اللياقة يمكن ان تحمي الانسان من الوفاة المبكرة، حتى وان كان معرضا لأخطارها لأسباب أخرى.

فقد قام فريق من الباحثين بتصنيف مجموعات من 25 الف رجل، و7 آلاف امرأة الى ثلاث فئات من اللياقة، فالعشرون في المائة الذين كانوا في آخر القائمة صنفوا على انهم غير لائقين، والاربعون في المائة الذين جاءوا في الوسط اعتبروا لائقين عاديين، اما الاربعون في المائة الذين كانوا في قمة القائمة فكانوا لائقين جدا، وقام الباحثون بمراقبة المجموعات لمدة 19 سنة، ودرسوا نسبة الوفاة المبكرة بينهم، وكانت نتيجة الدراسة هي انهم وجدوا ان اللياقة تعطي المرء وقاية ضد معظم المخاطر المرتبطة بالوفاة المبكرة، وخاصة امراض القلب والشرايين، فضلا عن فوائدها الاخرى في النشاط والحيوية بشكل ملحوظ.. في حين ان من يفتقد اللياقة من الرجال والنساء فإنهم يكونون مثل المدخنين.

وتشير الدراسة الى انه من المفيد ان يحصل الانسان على نسبة عادية من اللياقة تجنبا لأية مخاطر صحية قد تعترضه في حياته اليومية، ويكون ذلك من خلال التمرينات الرياضية التي تعتبر عاملا مهما لأي شخص يرغب في ان يمتد به العمر ويتمتع بصحة جيدة.

من كتاب: ثبت علميا (محمد كامل عبدالصمد)