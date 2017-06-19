ليوناردو دا فنتشي - عبقرية فنية وعلمية إيطالية

وصف هذا الإيطالي المدهش بأنه كان عبقرية عالمية. سيطر على عالم الفن كرسام، ونحات، ومهندس معماري، ولم يتساو معه سوى ميكيل انجيلو. وفضلا عن ذلك كله، برز كمخترع، ورياضي، ومهندس، وعالم طبيعي، وتشريحي، ويبدو أنه لم يكن ثمة شيء يستطيع القيام به الا وقام به أفضل من أي شخص آخر.

كان ليوناردو يسبق عصره في كثير من الميادين، ففي البحث العلمي نبذ كل ما وجد سابقا، ولم يكن ليرضى إلا بما كان في وسعه معاينته واختباره. وفي الرسم استعمل مواد جديدة، وانتج بعض أروع الأعمال الخالدة من مثل لوحة الموناليزا، والعشاء السري. واستغرق بحب الطبيعة وأحب رسم الحيوانات، والأسماك، والطيور، لأنه كان مفتونا بحركتها، في الدرجة الأولى. ولما كان مهندسا بارعا فقد فكر كثيرا في الربط بين هذه الحركات والآلات، وهكذا حلم بالطائرات والغواصات.

وقد خلف عددا كبيرا من الرسوم والاسكتشات بالقلم الرصاص لأفكاره العديدة، تُبرز تعدد عبقرياته المذهل حقا.

(من كتاب: صانعو التاريخ (سمير شيخاني)