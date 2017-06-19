ما فائدة الألياف؟

٭ تناول كمية من الألياف بين 25 و35 غراما يوميا يخفف من خطر الإصابة بأمراض السرطان وأمراض القلب، والسمنة، وداء السكر والإسهال.

ما فوائد حبوب زيت السمك؟

٭ حبوب زيت السمك يمكن أن تفيد في التخلص من أعراض مرض التهاب المفاصل الروماتيزمي والتي تشمل الكثير من الآلام والتعب وتيبس المفاصل في الصباح إضافة إلى تورمها. التهاب المفاصل الروماتيزمي يصيب الأشخاص في مختلف الأعمار، وحتى الأطفال منهم، ويتم تشخيص هذا المرض بواسطة تحليل خاص للدم. وقد وجد ان هذه الحبوب تحتوي على مواد مضادة للالتهاب ومع التخلص من الالتهاب يمكن التخلص من الآلام المصاحبة لالتهاب المفاصل.

ما فوائد الجزر؟

٭ إن جزرة واحدة متوسطة الحجم تحتوي على أربعة أضعاف حاجة الإنسان اليومية من فيتامين (أ). وهناك أطعمة أخرى تحتوي على قدر كبير من هذا الفيتامين مثل اليقطين واليام (نوع من البطاطا بعضه حلو) والبطيخ الأصفر والسبانخ والكرنب.

ما فوائد اللوبيا؟

٭ ان طبقا واحدا من اللوبيا الجافة المطبوخة، يمد الانسان بـ 90% من حاجة الإنسان اليومية من مادة الفولات ويليها فول الصويا المطبوخ.

هل يؤدي شاي الأعشاب إلى التخلص من السمنة؟

٭ شاي الأعشاب طريقة غير فعالة للتخلص من السمنة.. إنما الطريقة الفعالة والوحيدة للتخلص من السمنة هي ممارسة الرياضة والعناية بنوعية وكمية الغذاء التي نتناولها يوميا.

(من كتاب: كنوز المعلومات - خالد عبداللاه)