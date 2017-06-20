٭ حيوان الأوبوسوم الذي يعيش في أميركا الشمالية يتظاهر بالموت عندما يواجه أحد أعدائه، وعندما ينصرف العدو، ينطلق هاربا.

٭ سمكة «التترودون» وهذا هو اسمها، هي سمكة تشبه سمكة البلطي ليس لها الا وسيلة دفاع واحدة، وهي ان تسمح لعدوها بابتلاعها، وداخل جسم العدو تنفخ نفسها لدرجة انه يضطر الى اخراجها من فمه او يموت اختناقا.

٭ طائر «القطرس» الضخم الذي يشبه النسر يمكنه ان يظل طائرا في الجو طوال يوم كامل دون ان يرفرف بجناحيه مرة واحدة (اي يظل يفردهما على اتساعهما دون ان يضمهما).

٭ إذا لم تقتل تمساحا، لا تعتبر صالحا للزواج.. هذا ما تقضي به العادة في قبيلة «وابكامو» في مقاطعة نهر «تانا» في شمال افريقيا.(من كتاب: صدق أو لا تصدق

- مصطفى علي)