أي شعب بدأ صنع الخبز؟

حيثما ذهبت في العالم، ابتداء من البدائيين سكان الأدغال حتى أفخم المطاعم يمكنك ان تجد شكلا من اشكال الخبز، الخبز هو دقيق أي نوع من الحبوب بعد عجنه وخبزه.

أقدم الشعوب التي صنعت الخبز هم المصريون والسومريون في بلاد ما بين النهرين، وكلاهما يرجع الى ما قبل ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد، وهناك صور مصرية قديمة تبين كيف كان العجين يخمر، لذلك قد يكون المصريون اول من خمر العجين ليصبح الخبز لينا سهل الهضم لذيذا.

معظم الخبز يصنع من القمح لأن القمح هو النوع الوحيد من الحبوب الذي يحتوي على مادة «الغلوتين» الغروية. هذا «الغلوتين» يجعل الرغيف ينتفخ أفضل عندما يخبز، كما يجعله خفيفا سهل الهضم، طحين الجوادر مثلا لا يمتلك هذه الخصيصة، لذلك ينبغي ان يخلط بدقيق القمح.

نأكل كذلك أنواعا من الكعك والمعجنات والحلويات، وهي تصنع من دقيق القمح الذي يخلط بأنواع اخرى من الدقيق.

يصنع الخبز في انحاء العالم من تنويعة كبيرة من الحبوب، ففي المكسيك يصنع من دقيق الذرة، وفي اسكتلندا يأكلون كعكة «البانوكة» وهي تصنع من دقيق الشوفان، وفي السويد يأكلون خبزا صلبا يصنع من دقيق الجودار. واليهود يصنعون في عيد الفصح عندهم نوعا من الخبز يدعى «ماتزوه» يتكون من مزيج الدقيق والماء بدون خمير، ثم يسكب هذا المزيج فوق صفيحة معدنية محماة فيكون خبزا رقيقا جدا يتكسر بسهولة.

وفي بعض البلدان تطحن البازلاء ويصنع من طحينها نوع من الخبز، وفي بلدان اخرى يستخدم الارز لصنع الخبز، حتى البلوط يجفف في بعض مناطق الشرق الاقصى ويطحن ليصنع منه الخبز.(من كتاب: الموسوعة العلمية المبسطة)