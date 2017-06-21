٭ ما أسهل أن تكون عاقلا بعد فوات الأوان.

٭ الوحدة خير من جليس السوء، والجليس الصالح خير من الوحدة.

٭ إذا أردت أن تعرف قيمة المال، فجرب أن تقترضه.

٭ إذا لم يكن المال خادمك صار سيدك.

٭ أصحاب العقول العظيمة لديهم أهداف وغايات، أما الآخرون فيكتفون بالأحلام.

٭ عندما تطلب تحقيق ما هو مستحيل تحصل على أفضل ما هو ممكن.

٭ الإنسان الجاهل يحرمك من العزلة دون أن يوفر لك الراحة.

٭ قول الخير خير من السكوت، والسكوت خير من قول الشر.

٭ ليس الفقير من ملك القليل، إنما الفقير من طلب الكثير.

٭ لا تشتغل بما لا يعنيك، ولا تتكلف فوق ما يكفيك، واجعل كل همك لما ينجيك.

٭ اجعل من نفسك على نفسك رقيبا، واجعل لآخرتك من دنياك نصيبا.

٭ كن لينا من غير ضعف، وشديدا من غير عنف.

٭ الصدق عز حتى ولو كان فيه ما تكره، والكذب ذل حتى ولو كان فيه ما تحب.

٭ شر الناس من لا يثق بأحد لسوء ظنه، ولا يثق به أحد لسوء فعله.

٭ لا تشعر قلبك الهم على ما فات، فيشغلك عما هو آت.

٭ عندما نفكر في الغايات يجب ألا نتجاهل الوسائل.

(من كتاب: كلام من ذهب - حفيظ بن عيسى الراجحي)