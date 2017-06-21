٭ ما أسهل أن تكون عاقلا بعد فوات الأوان.
٭ الوحدة خير من جليس السوء، والجليس الصالح خير من الوحدة.
٭ إذا أردت أن تعرف قيمة المال، فجرب أن تقترضه.
٭ إذا لم يكن المال خادمك صار سيدك.
٭ أصحاب العقول العظيمة لديهم أهداف وغايات، أما الآخرون فيكتفون بالأحلام.
٭ عندما تطلب تحقيق ما هو مستحيل تحصل على أفضل ما هو ممكن.
٭ الإنسان الجاهل يحرمك من العزلة دون أن يوفر لك الراحة.
٭ قول الخير خير من السكوت، والسكوت خير من قول الشر.
٭ ليس الفقير من ملك القليل، إنما الفقير من طلب الكثير.
٭ لا تشتغل بما لا يعنيك، ولا تتكلف فوق ما يكفيك، واجعل كل همك لما ينجيك.
٭ اجعل من نفسك على نفسك رقيبا، واجعل لآخرتك من دنياك نصيبا.
٭ كن لينا من غير ضعف، وشديدا من غير عنف.
٭ الصدق عز حتى ولو كان فيه ما تكره، والكذب ذل حتى ولو كان فيه ما تحب.
٭ شر الناس من لا يثق بأحد لسوء ظنه، ولا يثق به أحد لسوء فعله.
٭ لا تشعر قلبك الهم على ما فات، فيشغلك عما هو آت.
٭ عندما نفكر في الغايات يجب ألا نتجاهل الوسائل.
(من كتاب: كلام من ذهب - حفيظ بن عيسى الراجحي)