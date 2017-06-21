متى برزت الثلاجة إلى الوجود، ومن هو مخترعها؟

٭ في العصور الأولى كان الثلج والجليد الوسيلتين الوحيدتين لتبريد الأشياء، ثم تطورت عملية التبريد تدريجيا مثل تذويب بعض الأملاح في الماء، إذ يقوم الملح الصخري المعروف بنترات البوتاسيوم أو الصوديوم وكذلك نترات الأمونيوم بعزل الحرارة عن الماء المستخدم لإذابتها، وبهذه الطريقة تنخفض حرارة المياه.



والملح يساعد على خفض درجة تجميد المياه، ولذلك عند وضع الملح فوق الثلج فإن هذا الأخير يتحول الى مياه، ومن أجل أن يتم هذا التغيير لابد من وجود طاقة أو حرارة وهما ما توفرهما المياه.

إذن، كانت الطرق القديمة لتبريد الأشياء هي باستعمال الثلج أو الجليد أو الأملاح المذابة في الماء.



ولكن هناك طريقة أخرى يتم التبريد بوساطتها، وهي التبخر أي التحول من السائل الى الغاز.



ومبدأ التبخر هذا هو الذي أدى الى ابتكار الطريقة الحديثة في التبريد.



ففي عام 1823 نجح مايكل فاراداي في إيجاد طريقة لتحويل بخار الأمونيوم الى سائل بوساطة ضغطه ثم انتزاع الحرارة منه، وعند انتهاء الضغط يتحول هذا السائل الى بخار ثانية، حيث يستهلك الحرارة ويولد البرودة.

هذه الطريقة جعلت من السهل استخدام الثلاجة، لأنه أصبح بالإمكان تحويل شيء ما من بخار الى سائل متخليا عن الحرارة، ثم تحويله ثانية من سائل الى بخار يحتاج الى حرارة.



ومن طريق السيطرة على هذه العملية وجعلها فعالة بشكل دائم أصبح لدينا الثلاجات الحديثة التي نعرفها اليوم.

وكانت أول ثلاجة استخدمت هذا الأسلوب تلك التي نفذها السويسري كارل لند عام 1874.



(من كتاب: « كشكول المعارف» لـ «كاميليا سلوم عكاوي»)