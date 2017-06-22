٭ 22/6/1920: اتمام بناء السور الثالث حول مدينة الكويت.
٭ 22/6/1964: افتتحت الكويت سفارة لها في المملكة المغربية.
٭ 22/6/1980: أنهت لجنة تنقيح الدستور أعمالها.
٭ 22/6/1982: صدر مرسوم اميري بإنشاء كلية العلوم الطبية المساعدة والتمريض في جامعة الكويت.
٭ 22/6/1983: صدور مرسوم اميري بتأسيس شركة الاتصالات الهاتفية المتنقلة برأسمال قدره 25 مليون دينار.
٭ 22/6/1997: الكويت تنضم الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر.
٭ 22/6/1999: افتتاح الجناح الثاني لقسم الاطفال بمستشفى الصباح.
٭ 22/6/1999: اشهار الشركة الدولية للاجارة والاستثمار كأول شركة كويتية رأسمالها بالدولار الاميركي وتعد الاولى من نوعها في المنطقة.
٭ 22/6/1999: فريق نادي القادسية يتوج بطلا للدوري العام لكرة القدم الذي يحمل اسم الشهيد فهد الاحمد للمرة الثامنة.
٭ 22/6/2001: بدأ تطبيق ضريبة بواقع 2.5% من صافي الارباح السنوية ودخولها حيز التنفيذ على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.(من كتاب: تاريخ الكويت يوم بيوم
د.صالح العجيري - د.محمد احمد عيسوي ـ عبدالعزيز بدر (بوهندي)