المشمش كنز الفيتامينات

يجب الحرص على أكل ثمرة المشمش قبل الطعام مباشرة وعدم تقشيرها لأن قشرها يحتوي على كل المعادن والفيتامينات والأملاح المعدنية اللازمة للصحة والجسم. ويشير الخبراء الى أن المشمش يحتوي على فيتامينات مهمة جدا للصحة ومنها فيتامين أ وب والحديد ونسبة عالية من فيتامين سي.

ومن فوائد المشمش:

1 - تساعد ثمرة المشمش على مقاومة الميكروبات وتقوية الأغشية المخاطية.

2 - زيت المشمس مصدر غني لفيتامين (هـ) ويستخدم أيضا في تليين الجلد ومنع تكوين خطوط على الجلد في مرحلة الشيخوخة.

3 - تناول ثلاث الى ست ثمرات مشمش يوميا يساعد في الوقاية من النزلات الشعبية والربو الشعبي.

4 - يساعد على تنشيط حدة الإبصار يزيد من قوة الجسم الدفاعية ضد الأمراض لوجود فيتامين سي فيه بنسبة عالية جدا.

5 - مفيد جدا للمصابين بفقر الدم، كما أنه مفيد للأعصاب والأوردة وخلايا الجلد وهو فاتح للشهية ومكافح جيد للإمساك ومهدئ للأعصاب ومزيل للأرق.

6 - يساعد على وقاية الفتيات من الأمراض الجلدية وبثور الشباب.

7 - يقلل مستويات الكوليسترول في الدم ويحمي من أمراض القلب والشرايين. يعتبر المشمش الطازج مضادا للإسهال، أما المجفف فهو ملين للمعدة.

الزبيب يعالج الروماتيزم ويخفض الضغط

أثبتت دراسية أميركية أن الزبيب (الكشمش) يساعد على إزالة السموم من الجسم ويقاوم الميكروبات والفيروسات، وعلاج الروماتيزم وأمراض الكبد والمرارة، كما أنه يخفض ضغط الدم المرتفع، وأوضحت الدراسة أن الزبيب يقي أيضا من أمراض القلب ويساعد على تقوية الذاكرة، وتوجد بالزبيب ألياف تمنع سرطان القولون وبقية أمراض الأمعاء، ويحتوي 56 غراما من الزبيب على 9% من الألياف الذائبة المطلوبة يوميا للجسم. كما يعد الزبيب مصدرا لعدد من المغذيات الضرورية للصحة مثل البوتاسيوم والألياف والحديد، فالبوتاسيوم هو الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم ويحتوي 56 غراما من الزبيب على 300 ملجم من البوتاسيوم أي تقريبا مثل الكمية الموجودة في موزة صغيرة. أما الحديد فهو ضروري لتكون خلايا الدم. ويحتوي الزبيب على نسبة الحديد نفسها الموجودة في لحم البقر والفاصوليا البيضاء.



(من كتاب: « كشكول المعارف» لـ «كاميليا سلوم عكاوي»)