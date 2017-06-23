تساقط الشعر

ان سقوط شعر الرأس عند الكثيرين والكثيرات ايضا يعتبر امرا طبيعيا طالما لا يوجد اي مرض بالرأس او بالشعر يؤدي الى ذلك السقوط، كذلك عدم وجود قشرة الرأس التي تنتشر بين كثيرين من الناس وهي من العوامل المهمة التي تؤدي في النهاية الى سقوط الشعر، اما عدد الشعر فذلك طبعا يعتمد على عدة عوامل منها صحة الشخص وحالته النفسية، واذا كان هناك صلع جزئي مثلا وكذلك لون الشعر اذا كان اشقر او احمر او اسمر.

وعموما، فالشخص الطبيعي يبلغ عدد شعر رأسه ما بين 90 و120 الف شعيرة والشخص الاشقر يكون عادة اكثر في العدد من الشخص الاسمر.

والمعروف ان كل شعرة لها عمر معين خاص بها وطول معين وليس من الضروري ان يصل جميع الشعر الى نصف الطول، ومتوسط عمر الشعرة يبلغ بين 2 و6 سنوات تموت هذه الشعرة وينمو بدلا عنها شعرة جديدة، وهذا طبعا يفسر السبب في سقوط الشعر وهو ظاهرة طبيعية.

ويلاحظ ان الشعر في فترة محدودة من السنين يزداد سقوطه بعض الشيء حتى انه قد يبلغ متوسط الشعر بين 80 و100 شعرة، ومع ذلك يعتبر هذا طبيعيا وصحيح انه لا يوجد مرض معين بالشعر او بجلد الرأس الا انه يجب ملاحظة ان هناك عوامل اخرى عامة تؤدي الى زيادة سقوط الشعر مثل القلق النفسي والانيميا والسكر بعد الاصابة بالانفلونزا والتهاب اللوز وكذلك بعد الولادة.

وينمو الشعر بمعدل 1 ـ 1.5 سم شهريا في البداية ثم يقل نموها بعد ذلك كلما تقدم عمرها كذلك اثناء المرض، وفي فترة الحمل يبطئ نمو الشعر، وقد لوحظ ان الشعر ينمو بسرعة في النساء عنه في الرجال وفي الصيف اكثر من الشتاء.

(من كتاب: كنز العلوم - مجدي سيد عبدالحفيظ)