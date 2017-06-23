هل السبانخ تزيد القوة الجسمية فعلا؟

٭ في عام 1870 بينما كان عالم تغذية ألماني يقوم بتحليل نسبة الحديد في بعض الاغذية، اخطأ في وضع العلامة العشرية وهو يسجل نسبة الحديد الخاصة بالسبانخ، وبالتالي كتبت نسبة مرتفعة جدا، وبناء على هذا الخطأ بنيت أسطورة نبات السبانخ العجيب.

ففي عام 1929 التقط الفكرة رسام الكارتون الاميركي (الزي سيجار) واخترع شخصية باباي الذي يكتسب قوة خارقة حينما يأكل السبانخ، وبالتالي فقد أقبل الاطفال في كل مكان على أكل السبانخ.

وفي الحقيقة فإن نسبة الحديد في السبانخ نسبة عادية، ولكنه مصدر هام لحمض الفوليك الذي يفيد النساء الحوامل!

لماذا يعتبر الاسبرين عقارا مدهشا؟

٭ إذا كان هناك عقار يستحق لقب «العقار المدهش» فهو الاسبرين الذي اكتشفت قيمته الطبيعية حوالي عام 1750، حينما لاحظ «ادموند استون» ان لحاء شجر الصفصاف له نفس طعم نبات يوجد في بيروت ويستخدم في علاج الحمى.

في عام 1898 قامت شركة باير الألمانية للكيماويات بتسويق هذا العقار واسمته «اسبرين»، وهو يستخدم في تخفيف آلام كل شيء ابتداء من نزلات البرد حتى اخطر الأمراض.

لماذا تكتب كلمة «كوارتز Quartz» على معظم الساعات؟

هذه الساعات تحتوي على بلورة كوارتز، والكوارتز نوع من المعادن موجودة في بعض أنواع الصخور.

ولهذا المعدن خاصية مهمة وهي تأثره بالضغط الكهربائي، فإذا ضغط على جزء من بلورة تتولد فيها شحنة كهربائية، وإذا مر تيار كهربائي فيها فإنها تتمدد وتنكمش وتصدر ذبذبات بمعدل ثابت، هذه الذبذبات تتحول إلى ثوان ودقائق وساعات.

(من كتاب: حول العالم - س وج)