لماذا تقفز الظباء؟

تقفز الظباء إلى أعلى لمسافات بعيدة، ويكون ذلك احيانا بغرض اللهو، وكثيرا ما يكون بغرض تحذير بقية القطيع من خطر تواجد الاعداء، وعندما يلاحظ الظبي من النوع التوفز Sping Hork (ظبي يعيش في جنوب افريقيا رشيق القفز مرحا أو ذعرا) وجود حيوانات ضارية فإنه يثب فجأة في وضع يكون فيه الظهر مقوسا، والقوائم الاربعة منتصبة في وضع عمودي.

إمبالا Empala نوع آخر من الظباء الافريقي مشهور بقفزاته الشاذة حيث يبلغ ارتفاع الوثبة الواحدة 3.5م ويعطي للمشاهدين انطباعا حقيقيا، والغرض من هذه القفزات هو اللهو والتسلية، ولكن عندما يشعر باقتراب الخطر يتغير بسرعة النمط العام لهذه الوثبات، حيث يصبح القفز في خطوط متعرجة، الأمر الذي يرهق - بلا شك - الحيوانات الضارية اثناء عمليات المطاردة، وبهذه الطريقة تنجو الظباء من نوع الـ Empala من الخطر الداهم.

(من كتاب: س وج في العلوم المبسطة - د. حسام محمد مازن)