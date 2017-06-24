مستخلص أوراق الزيتون

إن المركب الفعال في هذا المجال في أوراق الزيتون هو أوليوروبين «Oleuropein»، وهو المركب المر الموجود في تلك الأوراق والذي عادة يزال حتى من الثمار لتكون مستساغة للأكل، أما المركبات الأخرى المفيدة لخفض ضغط الدم في أوراق الزيتون فهي: الفلافينويدات مثل المركبات روتين «Rutin» وليتولين «Luteolin» وهيسبيريدين «Hesperidin»، وهي جميعا مركبات ضرورية للحفاظ على جدران خلايا الأوعية الدموية وإبقائها سليمة إذا ما هوجمت من قبل الجذور الحرة التي تؤكسد المركبات المتواجدة في جدران تلك الخلايا، وتتحطم بذلك الخلايا وهذا بعينه هو سبب أكثر الأمراض العصرية كالجلطات الدماغية والقلبية.



تؤكد الأبحاث الحديثة في جامعة ميسينا «Messina» في إيطاليا ان مستخلص أوراق الزيتون يفيد القلب بصورة خاصة، كما تشير الأبحاث إلى أن المركب أوليوربين «Oleuropein» له تأثير قوي على توسيع الشريان التاجي «a strong Coronary dilatory effect» وهذا يعني انه إذا كان الشريان ضيقا فإن المركب «أوليوربين» يوسعه وبذلك يزداد تدفق الدم فيه، كما أن للمركب الآنف الذكر دورا كبيرا في خفض ضغط الدم الشرياني، وبكلمة أخرى فإن المركب «أوليوروبين» يزيد تدفق الدم إلى القلب ويخفض ضغط الدم.



(من كتاب: « شباب دائم - دلاور محمد صابر)