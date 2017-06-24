ما الفرق بين الفاكهة والخضراوات؟

٭ اعتاد الناس ان ينظروا الى السبانخ والفول والطماطم على انها خضراوات، والى التفاح والمانجو والخوخ على انها فاكهة، ولكن لو سألتهم عن سبب هذا التقسيم فلن يعرف بعضهم السبب.



ان علماء النبات يعرفون الفاكهة بأنها ذلك الجزء من النبات الذي توجد به البذور، فالتفاح والعنب والخوخ ثمار تحتوي على بذور وكذلك الطماطم والخيار، لذلك فكل هذه فاكهة، ولكن هناك أنواع أخرى من النباتات نأكلها مثل أوراق الخس وجذور الجزر، وهذه بالتأكيد خضراوات.

هذه وجهة نظر العلماء، اما بائع الفاكهة والخضراوات فله وجهة نظر أخرى فهو يعتبر الطماطم والخيار من الخضراوات.

لماذا ينزلق الثلج من أيدينا؟

٭ عندما تتجمد المياه فإنها تتحول الى ثلج له سطح ناعم مثلما نرى في مكعبات الثلج، وهذه المكعبات تنزلق من اليدين لأنك عندما تلمسها فإن دفء يديك يذيب قليلا من سطحها فيتكون غشاء رقيق من الماء بين يديك وبين مكعب الثلج لذلك فمن الصعب ان تمسكه بقوة لأنه سينزلق منك. ولكن هناك حالة يلتصق فيها الثلج باليدين، وذلك حينما تزيد برودة الثلج كثيرا على درجة التجميد، فعند الإمساك بمكعب ثلج بلغ هذه الدرجة الكبيرة من البرودة، فإنه سيجمد الطبقة الملامسة من جلد اليد وبالتالي يلتصق بها، وننصحك ألا تجرب ذلك لأنه يؤلم اليدين.

(من كتاب: «حول العالم - مصطفى غنيم)