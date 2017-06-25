«انهم يريدون تشويهي وفقط»

نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان في برنامج the view قالت إن الصور التي التقطت لها من قبل عدسات كاميرات الباباراتزي في أبريل على الشاطئ في المكسيك في السابق تم استخدام الفوتوشوب فيها لتبدو بهذا الشكل الرديء.