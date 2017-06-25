من هم شعراء النقائض؟
٭ غياث بن غوث المعروف بالاخطل.
أبوفراس همام بن غالب المعروف بالفرزدق، وجرير التغلبي.
من الشاعرة تماضر بنت عمرو بن الشريد؟
٭ الخنساء.
من صاحب كتاب «طبقات الشعراء»؟
٭ الشاعر الخليفة ابن المعتز.
من الشاعر الذي قتل زوجته ظلما؟
٭ ديك الجن الحمصي.
من شاعر النيل؟
٭ حافظ ابراهيم.
من هو الاعشى؟
٭ أبوبصير ميمون بن قيس بن جندل.
من الحطيئة؟
٭ ابومليكة جرول بن اوس العبسي.
من شاعر القطرين؟
٭ خليل مطران.
من المعلم الثاني؟
٭ الفارابي.
من ابن العميد؟
٭ الفضل محمد بن الحسين.
من الشارح؟
٭ ابن رشد.
من هو سيبويه؟
٭ ابوبشر عمرو بن عثمان.
من صاحب رواية زينب؟
٭ محمد حسين هيكل.
(من كتاب: بنك المعلومات - هشام خطاب)