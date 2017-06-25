الإغريق

إنها أول حضارة غربية في تاريخ العالم، الإغريق.

ولعل أقدم قصة وصلت إلينا عن الإغريق، ما يعرف باسم «حرب طروادة»، التي انهزم فيها الطرواديون، وانتهت الحرب بأحداث دامية.

عرف الإغريق الأوائل أيضا هجرات من بحر ايجه، ومن شمال آسيا.. كما استقر بعض الإغريق في جزيرة كريت، وأسسوا مستعمرة قبرص، وجنوب إيطاليا (صقلية) ووصلوا إلى مارسيليا، ورحلوا بحريا إلى فينيقيا، شرق البحر المتوسط.

سرعان ما تواصل الإغريق مع حضارات البحر المتوسط، وهاجر الإغريق إلى أماكن عديدة، لكن الحضارة لم تتولد إلا بإنشاء مدينتين، الأولى هي «أثينا» مدينة الديموقراطية، ثم «اسبرطة» مدينة الاثرياء.

وبرع الإغريق في الفلسفة والمسرح، وآمن سكان اسبرطة بأن قوة الدولة تكمن في التسلح.

وصلت الحضارة الاغريقية الى أفضل حالاتها في القرن الخامس قبل الميلاد، في عهد «بركليس»، حيث وصل الإغريق إلى فارس، وفي هذا العصر بنى الإغريق معبد «الاكربوليس» الذي قام بتصميمه ونحته كل من «فيدياس» و«بولي كلت»، اللذين صمما تماثيل أبطال اليونان.

وفي هذا العصر، ظهر كبار المفكرين مثل «سقراط»، وأبو التاريخ «هيرودوت»، والفلاسفة الكبار، مثل «أفلاطون»، تلميذ سقراط، و«ارسطو»، كما ان «اقليدس» كتب في القرن الثالث قبل الميلاد أساسيات علم الهندسة.

(من كتاب: موسوعة الحضارات المختصرة - محمود قاسم)