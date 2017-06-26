ما البنسلين؟

قليلة هي العلاجات التي قابل الإنسان اكتشافها بمثل الحماس الذي قابل به البنسلين، وصار معروفا جيدا بسرعة عظيمة، كأن العالم كله رأى فجأة اعجوبة جرت امامه.

ومع ذلك ليس البنسلين اعجوبة من اعاجيب البشر، خلقه عالم عبقري في مختبره، بل هو اعجوبة من اعاجيب الطبيعة ذاتها. والبنسلين اسم نطلقه على مادة قوية تحارب جراثيم الامراض (البكتيريا) وتنمو في عفن معين، وهذه المادة المضادة للحيوية (انتيبيوتيك) ينتجها كائن حي، وتعمل على الفتك بالكائنات الضارة الأخرى (البكتيريا).



والغريب جدا ان فكرة «مضادات الحيويات» (انتيبيوتيك) ليست فكرة جديدة، اذ ان لويس باستور سنة 1877 اكتشف فعلا «مضادات الحيوية» واستعمل مواد مختلفة من مضادات الحيوية في معالجة الاصابات. ومن الحقائق المعروفة ان العفن والفطر استعملا من قبل في معالجة الامراض الجرثومية، ومن المحتمل جدا ان يكون العفن منتج البنسلين قد استعمل ايضا في معالجة الاصابات منذ كثير من السنين، دون ان يعرف احد طبيعته وسبب مفعوله.



وكان السير الكسندر فلمنج اول من وصف هذه المادة العجيبة وسماها البنسلين، وكان اكتشافها صدفة، ولكنها صارت حالا موضوع دراسة مدققة. ووجد ان نوعا واحدا من العفن ينتج هذه المادة التي لها قوة الفتك وتدمير كثير من الجراثيم المعروفة (البكتيريا) التي تصيب الانسان ولا ضرر لها على الجراثيم الأخرى.

ومن الحقائق المهمة التي عرفت عن البنسلين انه وإن كان يبطش بقوة بالجراثيم فهو لا يضر بخلايا جسم الإنسان، وهذه حقيقة مهمة، لأن كل المعقمات الأخرى الشائعة الاستعمال، لها تأثير ضار على خلايا جسم الإنسان اكثر من ضررها على الجراثيم مسببة المرض والبنسلين دقيق الانتخاب في فعله، اي ان له تأثيرا قويا على بعض الجراثيم الخاصة، وبعض التأثير او لا تأثير له على الانواع الاخرى، لذلك ليس البنسلين عقارا شاملا في فعله، يستخدم في قتل اي نوع من الجراثيم كما يظن البعض.



وتأثير البنسلين في الجراثيم على ثلاثة انواع، فهو يعمل كموقف للجراثيم اي يوقف نموها، ويعمل كمبيد للجراثيم اي يقتلها، وثالثا يعمل كهاضم للجراثيم اي يذيبها ويزيلها.



(من كتاب: غرائب الاختراعات والاكتشافات)