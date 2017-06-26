هل في البحر الميت كائنات حية؟

البحر الميت هو اغرب الاحواض المائية على سطح الارض، فمنذ ملايين السنين كان مستوى سطحه اعلى مما هو الآن بمقدار 1400 قدم أو 420 مترا وبالتالي فقد كان اعلى من مستوى سطح البحر الابيض المتوسط، وفي ذلك الزمن كانت الكائنات الحية تعيش فيه، ثم جاءت فترة جفاف شديد وتبخرت نسبة كبيرة من مياهه فأخذ ينحسر تدريجيا حتى بلغ حجمه الحالي.

اغرب ما في البحر الميت هو نسبة الاملاح المنحلة في مياهه مياه البحار العادية تتضمن نسبة من الملوحة تبلغ 4 أو6%. اما نسبة الملوحة في البحر الميت فهي بين 23 و25%. مياهه ليست مالحة الطعم وحسب بل تسبب فوق ذلك الغثيان بسبب وجود كلوريد المغنيزيوم فيها، كما ان ملمس المياه زيتي ناعم بسبب وجود كلوريد الكالسيوم فيها.

لا يمكن للكائنات الحية ان تعيش في هذا البحر، وعندما يتدفق اليه نهر الاردن يحمل معه الاسماك غير ان هذه الاسماك سرعان ما تموت وتصبح طعاما لطيور البحر التي تحوم على شاطئه.



(من كتاب: (الموسوعة العلمية المبسطة)