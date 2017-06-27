جنكيزخان (1162 ـ 1227)- ملك وفاتح مغولي

من السهل جدا اعتبار جنكيزخان رجلا همجيا، غير متعلم، استطاع بقوة شخصيته، ونزعته العسكرية الرائعة وحدهما ان يحتل كل آسيا تقريبا في القرن الثالث عشر.



إن ذلك نصف الحقيقة، لأن الزعيم المغولي الكبير كان امرأ على جانب كبير من الدهاء السياسي كذلك. والمعروف انه ما ان احتل آسيا حتى وضع برنامجا شاملا لحكمها، وكانت مأساته، او ربما مأساة آسيا ايضا، انه توفي قبل ان يضع ذلك موضع التنفيذ. ومن المؤسف حقا ان خلفاءه لم يكونوا بمثل مقدرته.

كان اسم جنكيزخان الحقيقي تيموجين. وكان ابن زعيم مغولي توفي السنة 1175، تاركا ابنه البالغ من العمر 13 سنة وارثا له، وكان إرثا قاسيا حقا، فقليلون من شركاء الزعيم القديم ارتضوا ان يحكمهم صبي، ولكن تيموجين لم يكن صبيا عاديا. كان أكبر من عمره، خشنا، وشجاعا مقداما، فما لبث ان أبرز في فترة قصيرة جدارته باحترام الأكبر منه سنا.

وشرع تيموجين في بناء قوة عسكرية محاربة من الفرسان المسلحين، ذلك بأنه كان يفكر مذ ذاك بتوسيع اراضي والده، فما ان انتهى القرن الثاني عشر حتى بات سيد قسم كبير من منغوليا، ودعاه أتباعه جنكيزخان، وتعني «السيد المطلق».

وفي السنة 1206 شن جنكيزخان اول غزواته الكبيرة في آسيا. هاجم الصين، وخرق سورها العظيم في عدد من الأماكن، وما عتّم ان احتل الشمال بأسره، ثم تحول غربا.



وفي خلال السنوات العشر التالية اجتاح جزءا كبيرا من آسيا، بما في ذلك فارس، وأفغانستان، وأرمينيا، ومعظم الهند، ومناطق شاسعة في روسيا، وما ان حلت 1223 حتى ادعى انه سيد آسيا، وأعلن انه يقتضي سنة واحدة لاجتياز ممتلكاته من أقصاها الى أقصاها، والعودة الى نقطة الانطلاق، على ظهر فرس. وفي السنة 1227 شرع في غزوة اخرى، ولكنه قضى في الطريق.

(من كتاب: صانعو التاريخ - سمير شيخاني)