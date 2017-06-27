«اتركوني في حالي»

النجمة الهندية بريانكا شوبرا للفضوليين بعد ان نشرت صورة لها مع والدتها بفساتين قصيرة، في رد فعل غاضب منها على تعليقات متابعيها الذين انتقدوها لارتداء فستان قصير أثناء لقاء حضرته مؤخرا مع رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي. وكانت وسائل الإعلام قد نشرت صورتها معه بهذا الفستان، ما أثار انتقادا حادا من بعض المعلقين على طريقة اختيار نجمة بوليوود لأزيائها، والتي اعتبرها بعضهم غير لائقة عند لقاء الشخصيات السياسية.