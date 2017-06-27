ما عدد أسنان البعوضة؟
٭ 47
ما عدد أسنان الأرنب؟
٭ 28
ما عدد أسنان الفيل؟
٭ 32
ما عدد أسنان الجمل؟
٭ 34
ما عدد أسنان الكلب؟
٭ 42
ما متوسط عمر رمش الإنسان؟
٭ تتجدد رموش عين الإنسان باستمرار، ويبلغ متوسط عمر الرمش الواحد حوالي 150 يوما.
ما الحيوان الوحيد الذي يحرك فكه العلوي؟
٭ كل الكائنات تحرك فكها السفلي عند الأكل، عدا التمساح، الذي يحرك فكه العلوي.
أين تعيش أضخم أنواع العناكب؟ وكم وزنها؟
٭ أضخم أنواع العناكب تعيش في البرازيل، ويصل وزنها الى 85 غراما.
ما أثقل حيوان؟
٭ أثقل حيوان في العالم هو الحوت الأزرق.
(من كتاب: كنوز المعلومات - خالد عبداللاه)