«يا ريح أبوي يا ذاك الريح»
٭ يضرب مثلا لحب الابن أباه.
«الضيف المتعشي ثقله ع الأرض»
٭ أي بالنوم، فلا يكلف المضيف شيئا.
«العاجز في التدبير يحيل على المقادير»
٭ يضرب مثلا لوصف التعساء من الناس الذين يحملون كل شيء على المقادير بسبب عجزهم وكسلهم.
«الصبر زين تكسب جميل وتآخذ الحق وافي»
٭ يضرب للحث على الصبر في تحصيل الحقوق ومعناه بديع وجميل.
«العار أطول من العمر»
٭ لأنه يبقى حتى بعد الممات.
«قالوا للأعمى: زوّق عصاتك، قال: يعني من حبي لها»
٭ يضرب مثلا لمن يحتاج لشيء وهو كاره له.
«العاقل من غمزه والجاهل من رفسه»
٭ يضرب مثلا لمدح العقل وذم الجهل وكيف يفهم هذا وهذا.
«قلوب عليها دروب، وقلوب من الهم تذوب»
٭ يضرب لبيان حال الناس بين السعادة والشقاوة.
«العتاب هدية الأحباب»
٭ لأنه يزيل العوالق في القلوب لتدوم المحبة.
«خباز ومحتسب»
٭ الخسران هو «الزبون» لأن المحتسب يراقب الخباز في حسن صنعته فإن جمع الخباز الصنعتين «ضاعت الحسبه».
«العروسة للعريس، والجري للمتاعيس»
٭ ويقال: العريس لاثنين و«الخبَّه» العمل والاستعداد لألفين.
«لا تشارك أبو ارجيله ولا اللي حزامه خيط»
٭ لأن أبو أرجيله مشغول بالتدخين، والثاني مشغول بربط حزامه الضعيف.
«عزال يوم خراب سنة».
(من كتاب: 1000 من عيون الأمثال - محمد صالح السبتي)