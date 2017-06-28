٭ بحيرة «هيلمز دورفر» في إقليم «فيموند» بشرق ألمانيا تتميز مياهها بأنها حلوة قرب السطح، ومُرة قرب القاع.

٭ البومة هي الطائر الوحيد الذي يمكنه ان ينظر الى الأشياء بالعينين معا في وقت واحد.

٭ النعامة تشعر بوجود الحيوانات المفترسة كالنمور والأسود قبل ان تشعر بها الحيوانات الأخرى. وعندما تبدأ النعامة في الهرب، تكون تلك إشارة الى وجود خطر، فتهرب مثلها الحيوانات الأخرى، وربما لهذا السبب نجد دائما مجموعات كبيرة من حمار الوحش والغزال والزراف (جمع زرافة) تعيش الى جوار النعام (جمع نعامة)، في الغابات.

٭ عندما لا يوفق الفهد ـ وهو من الحيوانات المفترسة آكلة اللحوم ـ في اصطياد فريسة يأكلها، فإنه يأكل الحشائش والأعشاب.

٭ المسافة التي يقفزها «البرغوث» تعادل طول جسمه مضروبا في 200.

٭ في جزيرة «نيجريتو» جنوب المحيط الهادي تسير العروس على بساط من الآدميين، اذ يستلقي شباب الجزيرة على الأرض ووجوههم الى اسفل وتدوس العروس في سيرها على ظهورهم حتى تصل الى الكنيسة التي يعقد فيها قرانها.

٭ السكر كان اسمه قديما «الملح الهندي»، نسبة الى البلد الذي عرفه اول مرة وهو الهند.

(من كتاب: صدِّق أو لا تصدِّق - مصطفى علي)