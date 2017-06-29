اللوز.. يكافح الكوليسترول

أظهرت دراسة طبية ان وجبة خفيفة من العسل واللوز قد تساعد في تفادي الإصابة بأمراض القلب ومكافحة الكوليسترول، فقد اكد الباحثون أن اللوز يخفض مستوى الكوليسترول بنسبة 9% لدى المصابين به بنسب مرتفعة.

الكرفس.. يقضي على الروماتيزم

أظهرت دراسة علمية حديثة ان بذور الكرفس يمكن ان تخفف أعراض التهاب المفاصل وانتفاخها وآلامها لاحتوائها على عناصر تخفف الالتهابات وتستطيع هذه البذور إدرار البول مما يساعد على إزالة السمية من المفاصل والتخلص من الروماتيزم.

الخيار.. لتفتيت الحصوات

أكد علماء معهد البحوث ان الخيار يعتبر معالجا في حالة ضعف المعدة والإمساك ويقي الجسم من السموم.. وينصح السيدات في فصل الصيف باستخدامه لإزالة رائحة العرق.. اما السيدات اللاتي يعانين من الصداع فيمكنهن وضع حلقات من الخيار فوق الجبهة لعلاج الصداع.. وأن عصير الخيار مع اللبن يستخدم ومفيد في علاج الحميات والاضطرابات في العين لأنه يحتوي على فيتامينات (أ، ب، ج) ويساعد على تفتيت الحصوات وإدرار البول.

(من كتاب: حقائق x دقائق لإبراهيم مرزوق)