الكوليسترول.. من أهم أسباب أمراض القلب

تشير نتائج الدراسات الأميركية والفنلندية إلى إمكان تحقيق خفض في كوليسترول الدم مقداره 35% على مدى خمس سنوات عن طريق بعض الادوية، مثل مجموعة «الاستاتين» التي ادت - وفقا لنتائج احدث الابحاث - الى خفض مستوى الدهون المنخفضة الكثافة بمقدار 40%.

وفي دراسة اسكتلندية لتجربة تأثير بعض الادوية في خفض مستوى الكوليسترول لدى ستة آلاف مريض يرتفع لديهم مستوى الكوليسترول الى 270 ملليغراما، اكدت النتائج تحقيق تخفيض مقداره 40% لدى المجموعة التي تم اعطاؤها الدواء، وبالتالي تقليل فرصة الاصابة بالمرض بنسبة 30%. اما المجموعة الاخرى التي لم تتلق الدواء، فقد ارتفعت بينها نسبة الاصابة بجلطات القلب وتصلب الشرايين.

وأكدت نتائج الدراسة ان نسبة الوفيات بين المجموعة التي تعاطت الدواء قد انخفضت بمقدار 22% خلال فترة البحث، مقارنة بأفراد المجموعة الأخرى، ما يؤكد العلاقة بين الكوليسترول واحتمال الإصابة بأمراض القلب.

من الجدير بالذكر ان الكوليسترول يزيد في الجسم بطريقتين: اولاهما: عن طريق الكبد، الذي يسهم في بناء 70% من كوليسترول الجسم، والثانية: عن طريق تناول الاطعمة المشبعة بالدهن.

وإذا لم يحقق تنظيم الغذاء وحده التخفيض المطلوب فيجب على المريض ان يلجأ الى الطبيب لتحديد الدواء المناسب لحالته.

(من كتاب: ثبت علمياً - محمد كامل عبدالصمد)