٭ ان مسامير الحديد لا تصلح في تثبيت خشب البلوط وذلك بسبب المادة الكيماوية الموجودة في الخشب والتي تتسبب في صدأ المسامير.
٭ ان شجرة المانغروف، وهي شجرة استوائية، تعد واحدة من الانواع القليلة التي يمكن ان تنمو في المياه المالحة.
٭ ان النمر الاميركي المرقط يصطاد فرائسه من الاسماك بكفة ذي البراثن.
٭ ان دودة الحرير ليست دودة وانما هي يرقانة الفراشة.
٭ ان هنالك نوعا من الجليد لا ينصهر بل يتبخر، انه الجليد الجاف.
٭ ان الاطفال البدينين في سن المدرسة يأكلون اقل من اقرانهم النحيلين.
٭ اكل لحاء الرمان يساعد في القضاء على الدودة الشريطية ويوقف الاسهال.
٭ ان حاسة الذوق لدى الفراشة توجد في ارجلها الخلفية.
٭ ان ريشة الطائر هي اقوى تركيب حي اذا ما قورنت بوزنها وقياسها.
٭ ان وجه الدوارة (دليل اتجاه الريح) يكون في عكس اتجاه الريح.
٭ ان الانسان على القمر يظهر لناظره من نصف الكرة الجنوبي مقلوبا رأسا على عقب.
٭ ان الافعى تسمع الاصوات عن طريق التقاط ذبذبات موجات الصوت بلسانها.
(من كتاب: هل تعلم - علاء العموش)