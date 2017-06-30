٭ ان مسامير الحديد لا تصلح في تثبيت خشب البلوط وذلك بسبب المادة الكيماوية الموجودة في الخشب والتي تتسبب في صدأ المسامير.

٭ ان شجرة المانغروف، وهي شجرة استوائية، تعد واحدة من الانواع القليلة التي يمكن ان تنمو في المياه المالحة.

٭ ان النمر الاميركي المرقط يصطاد فرائسه من الاسماك بكفة ذي البراثن.

٭ ان دودة الحرير ليست دودة وانما هي يرقانة الفراشة.

٭ ان هنالك نوعا من الجليد لا ينصهر بل يتبخر، انه الجليد الجاف.

٭ ان الاطفال البدينين في سن المدرسة يأكلون اقل من اقرانهم النحيلين.

٭ اكل لحاء الرمان يساعد في القضاء على الدودة الشريطية ويوقف الاسهال.

٭ ان حاسة الذوق لدى الفراشة توجد في ارجلها الخلفية.

٭ ان ريشة الطائر هي اقوى تركيب حي اذا ما قورنت بوزنها وقياسها.

٭ ان وجه الدوارة (دليل اتجاه الريح) يكون في عكس اتجاه الريح.

٭ ان الانسان على القمر يظهر لناظره من نصف الكرة الجنوبي مقلوبا رأسا على عقب.

٭ ان الافعى تسمع الاصوات عن طريق التقاط ذبذبات موجات الصوت بلسانها.

(من كتاب: هل تعلم - علاء العموش)