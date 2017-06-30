ما الغزال؟

يعتبر الغزال احد انواع البقر الوحشي (الرئم)، فهناك حوالي 100 نوع (صنف) من الرئم الذي ينتمي الى عائلة الانعام، التي تتصف برشاقة الجسم وامتداد القرون الى الاعلى.

ان نحافة القرون لبعض انواع الغزلان تشبه الى حد بعيد اوتار القيثارة، قد تكون هذه القرون ثقيلة ممشوقة، انسيابية، او منحنية، وتختلف في الشكل من (7 او 7) الى شكل الدعامة، وتعتمد في ذلك على نوع الغزال، يبلغ ارتفاع الغزال حوالي 26 انشا (56 سم تقريبا).

ان تعبير «خفيف كالغزال» جاء من حقيقة تمكن الغزال من الحركة والجري بسرعة عظيمة، فالغزال يقدر على الركض اسرع من السلوقي.

يكثر حيوان الرئم في افريقيا، حيث وجد هناك حوالي 90 نوعا، ووجد في الهند عشرة انواع اخرى، وفي الازمان الماضية كان الرئم يعيش فوق اراضي معظم اوروبا وآسيا.

جميع ذكور الرئم لديه قرون، ونصف انواع الرئم تملك الانثى فيه القرون ايضا، فبعض الانواع تمتلك قرونا لا تتجاوز الإنش الواحد فقط، ويشبه الشوكة او المسمار، في حين يملك الغزال السمور العملاق قرنا يبلغ 64 انشا (16 سم تقريبا) على شكل نصف دائرة.

معظم حيوانات الرئم رشيقة الجسم وخجولة لكن بعض الاصناف، مثل التيتل الافريقي والسمور والرون والعلند والظبي الافريقي الآسيوي، تعتبر خطرة عند الاقتراب منها او عندما تكون جريحة.

فالتيتل الافريقي او الـ «نو» وحشي، ويشبه الحصان، ويملك لحية وقرونا كقرون الثور، ولديه طاقة احتمال كبيرة، وسرعة عظيمة، بحيث يقدر وبسهولة من تجاوز الحصان في الجري.

يعيش الكثير من حيوان الرئم في السهول المفتوحة، وغالبا في قطيع يتجاوز المئات، والبعض الآخر يعيش منفردا او في قطيع صغير، كذلك يعيش في الاهوار، او قرب ضفاف الانهار او على سفوح الجبال او في الصحارى.

ألوان الرئم عادة الاحمر، الاسمر النحاسي، او الرمادي، وغالبا ما تكون البطن بيضاء مع علامات او بقع على الوجه، بعض من هذه الحيوانات ذات ألوان وعلامات جميلة، ويمشي الرئم على اثنين من اصابعه الظلفية، مثل بقية الانعام يجتر الرئم الطعام او يمضغ ما يجتره.

(من كتاب: سؤال وجواب في العلم والتكنولوجيا - د.هشام عبدالجبار الهاشمي)