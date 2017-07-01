٭ خلد الماء الاسترالي يأكل قدر وزنه يوميا من الدود.
٭ بيضة النعامة تكفي لإطعام اثني عشر رجلا.
٭ ينمو فرخ النعام ويصل طوله خلال عام واحد الى متر ونصف المتر.
٭ انتوني ترولوب ـ الأديب ـ له الفضل في ابتكار صناديق البريد على الأعمدة في بريطانيا.
٭ ان رصاص قلم رصاص عادي يمكن ان يخط خطا بطول 35 ميلا.
٭ يزن جسم الإنسان العادي الحجم ثمانية أمثال وزن دماغه.
٭ إن المشي السريع يستهلك ثمانية أمثال ما يستهلكه الإنسان من السعرات الحرارية اثناء الكتابة.
٭ في الليل تستطيع البومة البيضاء الرؤية أكثر من الإنسان مائة مرة.
٭ كان هناك في استراليا 100.000.000.000 أرنب قبل دخول مرض «مايكوماتوسيس» المعدي للأرانب.
٭ من المستحيل ان تعطس وتبقي على عينيك مفتوحتين في الوقت نفسه.
٭ كان موتسارت يعزف ويلحن وهو في سن الرابعة.
٭ تستطيع بومة واحدة ان تأكل عشرة فئران في وجبة واحدة، هذه الفئران تكلف الفلاح 360 كلغ خسارة من الخضراوات سنويا.
(من كتاب: 4000 حقيقة مذهلة جايلز براندريث - ترجمة: ليديا البريدي)