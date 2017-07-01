متى استخدم الإتير في العمليات الجراحية.. وكيف تجري عملية التخدير (البنج)؟

٭ قبل استخدام طريقة البنج الحديثة، كانت العمليات الجراحية بمثابة عذاب جسدي ونفسي للمريض، وأحيانا كثيرة السبب المباشر في موته نتيجة الألم والصدمة.

في العصور القديمة جرى استخدام أنواع مختلفة من الأعشاب والزيوت والغازات والعقاقير لتخفيف الألم، ولكنها جميعا باءت بالفشل، وفي عام 1799 أعلن السير همفري دايفي ان اوكسيد النيتروس، وهو غاز مسبب للضحك، يجعل الإنسان في حالة من اللاوعي وبعد تسعة عشر عاما أعلن مايكل فاراداي انه بإمكان غاز الإتير ان يوقف الألم.

في عام 1842 قام طبيب أميركي يدعى كراوفورد لونغ بإزالة كيس ورمي بجعل المريض يفقد الوعي عن طريق استنشاق الإتير، ولكنه لم يسجل تجربته هذه، اما طبيب الأسنان الأميركي هوراس وايلز فقد استخدم الغاز المسبب للضحك لانتزاع سن أحد المرضى.



وفي عام 1846 قدم كل من شارلز جاكسون وويليام مورتون عرضا في مستشفى ماساشوستش العمومي عن طرق استخدام الإتير في التخدير، بينما قام الطبيب وارن بإجراء العملية، وهذا كان أول عرض علني لاستخدام الإتير والذي اعتبر من أهم الانجازات الطبية قاطبة.

واليوم تطورت طرق عديدة لاستخدام التخدير، وهناك طريقتان أساسيتان له التخدير العمومي (العام) والتخدير الموضعي، معظم طرق التخدير العام تعتمد على الغازات والتي بمجرد استنشاقها تسبب حالة من فقدان الوعي، مثل أوكسيد النيتروس والكوروفورم والإتير، وقد يتم التخدير من طريق حقن المريض بالمخدر في مجرى الدم.



اما التخدير الموضعي فيتم من طريق حقن المريض بدواء مسكن، اما في الموضع المراد إجراء العملية فيه، أو عن طريق تخدير الأعصاب المحيطة بالمنطقة المصابة.



(من كتاب: كشكول المعارف - كاميليا سلوم عكاوي)