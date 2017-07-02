٭ من أشرق قلبه بالنور، لم يعد فيه متسع للظلام، ومن سمت روحه بالتقوى لم يجد مستقرا إلا في الجنة.

٭ السعادة عطر لا تستطيع ان ترشه على من حولك دون أن تعلق بك قطرات منه.

٭ السعادة كنز يتكاثر بالقسمة.

٭ النجاح عشق مزمن، ومستحيل ممكن، يرسمه الأمل، ويصنعه العمل، ويصقله الفشل.

٭ السرور كفاية ووطن، وسلامة

وسكن، وأمن من الفتن، ونجاح من المحن، وشكر على المنن.

٭ العفو ألذ من الانتقام، والعمل أمتع من الفراغ، والقناعة أعظم من المال، والصحة خير من الثروة.

٭ تذكر جيدا ان الفشل الشريف خير من الفوز الرخيص.

٭ من أشد عيوب الإنسان خفاء عيوبه عليه، ومن خفيت عنه عيوبه خفيت عنه محاسن غيره.

٭ ليس في قاموس الزمن الا كلمة واحدة هي: الآن، وليس في قاموس السعادة إلا كلمة واحدة هي: الرضا.

٭ من يعرف الاعتدال يعرف السعادة، ومن يسلك التوسط يدرك الفوز، ومن يتبع اليسر ينل الفلاح.

٭ من يتواضع يكسب السلامة، ومن يتكبر يرث الندامة.

٭ المناصب لا تغير الناس، ولكن تكشفهم.

٭ الصداقة بحر عميق يعلم أصحابه الحب والتكاتف.

(من كتاب: كلام من ذهب - حفيظ عيسى الراجحي)