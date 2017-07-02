سلامة الأسنان من سلامة اللثة؟

من الحقائق العلمية الثابتة ان أمراض اللثة هي السبب في فقدان بعض الناس لأسنانهم، وليس تسوس الأسنان كما قد يبدو في الظاهر.

وان التهاب اللثة يرجع الى سببين أساسيين:

أولهما: قلة النظافة، وثانيهما: تناول أغذية لا تساعد على تقوية اللثة، أي الأغذية غير الصلبة، وقد تبين انه عندما تهمل نظافة اللثة تتجمع الترسبات الكلسية عند قاعدة الأسنان، مما يؤدي الى نمو البكتيريا وحدوث التهاب، والرائحة الكريهة مما يضر بالسن ويؤدي تدريجيا الى سقوطها.

ومن المعروف علميا ان الترسبات الكلسية تستغرق حوالي 36 ساعة قبل ان تترسب وتتصلب عند قاعدة السن، ما يعني ان بالإمكان التخلص منها بالفرشاة، وذلك بعد كل وجبة، وان جذور الأسنان هي المنطقة التي ينبغي التركيز عليها عند استخدام الفرشاة وذلك بعد كل وجبة طعام.

ومن المعروف ايضا ان الأسنان العليا يجب تفرشيها من الأعلى للأسفل، والأسنان السفلى بالعكس، وهذا ما يساعد على تنشيط الدورة الدموية، فضلا عن انه يمنع تحريك لحم اللثة من مكانه عند قاعدة السن.

ومن الحقائق العلمية كذلك، انه لسلامة اللثة يجب الاهتمام بتناول الفواكه والخضرة الطازجة حيث الألياف الموجودة فيها وشدة نسيجها تساعدان على تقوية اللثة.

وان مضغ «العلك» يساعد على تنشيط الدورة الدموية في اللثة.

وتؤكد البحوث العلمية على ضرورة سلامة الفرشاة، وتنصح بتجديدها كل ثلاثة أشهر، وعدم التردد في زيارة الطبيب عند ملاحظة وجود ورم أو احمرار في اللثة.

(من كتاب: ثبت علميا - محمد كامل عبدالصمد)