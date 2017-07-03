باخ (1685 ـ 1750)

موسيقي ألماني، ومن أشهر الموسيقيين في تاريخ الموسيقى كان أبوه موسيقيا واخوه أيضا، تعلم باخ الموسيقى على يد أبيه وأخيه، قضى معظم حياته في ألمانيا، وفي بداية اشتغاله بالموسيقى كان يعمل عازفا على آلة البيانو ثم أصبح معلما للموسيقى، وانتهت به الحال الى التلحين والتأليف الموسيقي.

قدم العديد من الأعمال الموسيقية الخالدة، والعالم أجمع يعرف الموسيقى الرائعة التي قدمها باخ، كتب العديد من الكونشرتات، والمقطوعات والأعمال الكورالية الجماعية مثل ST. Mathew Passion، Mass in B Minor ومن أشهر أعماله الموسيقية الكونشرتات الست التي اطلق عليها Six Brandenburg Concertos وكان لباخ أربعة أولاد كلهم أصبحوا ملحنين موسيقيين فيما بعد.

(من كتاب: الخالدون 1000 - علي رمضان فاضل)