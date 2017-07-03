كيف بدأ استعمال أدوات الطعام؟

لكل شعب او حضارة طريقة خاصة بتناول الطعام، وقد اخترع الإنسان العديد من الأدوات للاستعانة بها في طعامه، وجدت هذه الأدوات منذ أزمنة قديمة.

فهناك أداة تشبه الملعقة وجدت منذ العصر الحجري، ونعرف ان المصريين القدامى قد استخدموا منذ آلاف السنين ملاعق من الحجر والعاج والخشب، وان اليونانيين والرومان قد استخدموا ملاعق من البرونز والفضة، وكان بعضها محلى بزخارف جميلة.

في العصور الوسطى الأوروبية كانت الملاعق تصنع من العظم والخشب والقصدير، اما الأغنياء فكانوا يستعملون ملاعق فضية، ونعرف ان الأغنياء العرب في العصر العباسي كانوا لا يقتصرون على استعمال ملاعق الفضة بل كان بعضهم يتخذها من الذهب، وقد بلغ التأنق في الطعام مبلغا جعلهم لا يأكلون بالملعقة الواحدة الا لقمة واحدة يبدلون بعدها الملعقة بأخرى نظيفة، لكن عامة الشعب كانوا يأكلون غالبا بملاعق خشبية مصقولة.

اما الشوكة والسكين فقد كانا موجودين منذ العصور القديمة وهي أشبه بالسفود (أو السيخ)، ويعتقد بعض المؤرخين انها بدأت مع بداية السهم، الشوكة القديمة كانت طويلة ولم تكن تستخدم لتناول الطعام، بل للامساك باللحم اثناء تجريده من العظام.

ولم يكن وضع الشوكة والسكين على المائدة لتناول الطعام مألوفا قبل 300 سنة، وفي انجلترا وفرنسا ظل الناس يأكلون بأيديهم حتى القرن السابع عشر.

الشرق الأقصى عرف شكلا مختلفا من أدوات الطعام، الأداة الأساسية هي عود دقيق يمسك الشخص اثنين منه بين أصابع اليد اليمنى أو يمسك كلا من العودين بيد، اما الملاعق فتصنع من البورسلين وهي خاصة بالسوائل.

والسكين تطورت من حجر صوان يشطف لتصير له حافة حادة قاطعة، ولعلها أول اداة طورها الإنسان، اما الأطباق (أو الصحون) فربما بدأ الإنسان يتخذها من أشياء جاهزة في الطبيعة، فورقة شجر عريضة تصلح طبقا، ورأس يقطين مجوف يصلح ان يكون وعاء للحساء، وقدر جوزة الهند يمكن ان يقوم بوظيفة الفنجان أو الكأس، ثم لما تعلم الانسان صنع الفخار بدأ يصنع الأواني المتنوعة، وقد كان العديد من هذه الأواني جميلا جدا، وكثير منها قد حفظ منذ آلاف السنين حتى الآن.

(من كتاب: الموسوعة العلمية المبسطة)