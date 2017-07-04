الارتكان للشائعات وانتقام القطط

يعتبر الطاعون أو الموت الأسود أفظع الأوبئة التي فتكت بالإنسانية عبر تاريخها.

ويمكن القول ان الطاعون هو المسؤول الأول عن أكبر مذبحة بشرية في التاريخ.

وقد انتشرت شائعات تقول ان القطط هي مصدر هذا الوباء.

وفي تلك العصور الوسطى المظلمة التي شهدت تفشي الوباء كانت هذه الشائعات تنطلق بقوة، لدرجة انها لم تسمح بوجود مكان للعلم أو المنطق.

ومن ثم وتأثرا بهذه الشائعات فقد تم ذبح جميع قطط المنازل في أنحاء أوروبا، ولكن ما حدث بالفعل ان الوباء تفشى بقوة بعد ذبح القطط.

فقد أدى ذبح عشرات الآلاف من القطط تلك المذبحة التي شجعت عليها الكنيسة الكاثوليكية الى تنامي وانتشار الفئران التي ثبت انها هي الناقلة للوباء وليس القطط.

وكانت النتيجة الكارثية تفشي هذا الوباء وأوبئة اخرى، وتفشي وتغول شتى أنواع الحشرات التي كانت تتخلص منها القطط.

وهناك تقديرات بأن نحو نصف سكان القارة الأوروبية اما ماتوا أو أصيبوا بأوبئة مميتة من جراء هذا الخطأ القاتل، الذي جعل الموت الأسود يجتاح أنحاء أوروبا بين عامي 1347 و1352 وتسبب في موت ما لا يقل عن ثلث سكان القارة.

وانتشرت أوبئة مشابهة في نفس الوقت في آسيا والشرق الأدنى، مما يوحي بأن هذا الوباء الأوروبي كان جزءا من وباء عالمي أوسع نطاقا.

وسبب الطاعون نوعا من البكتيريا تسمى يرسينيا بستس نسبة الى مكتشفها الأول اليكساندر بستس، وهذه البكتيريا تحتفظ بها القوارض مثل الفئران، وتتكاثر بداخلها وتنمو، وتنتقل عدواها الى الإنسان عن طريق البراغيث التي تلدغ الفأر المعدي ثم تلدغ الإنسان، أو نتيجة عض الفئران المعدية للإنسان بشكل مباشر، أو من إنسان الى آخر بشكل مباشر ايضا عن طريق الرذاذ والسعال والعطس في حالة الطاعون الرئوي.

(من كتاب: 100 خطأ غيرت مجرى التاريخ - مجدي كامل)