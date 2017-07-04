الأغذية المتكاملة وفوائدها وماذا تختار منها لتأخير عملية الشيخوخة؟

يشتمل الغذاء الكامل على مجموعة مختلفة من الخضراوات الملونة والفواكه والحبوب، ويعود اختلاف الألوان في الأغذية الى وجود معادن مختلفة وفيتامينات، على سبيل المثال فيتامين B2 يكون أصفر اللون، كما ان أملاح المعادن تكون مختلفة الألوان، وعناصر أخرى ملونة ومهمة للصحة. كما يشتمل الغذاء المتكامل على البذور الخام، والمكسرات بأنواعها، والبقوليات، والحليب المخمر مثل اللبن (اليوجرت) والكيفر والسمك والدواجن (لحم الدواجن) مثل ديك الحبش (الديك الرومي ـ التركي) وهو مصدر ممتاز لكونه فقيرا بالدهون المشبعة، كما يجب الا يحتوي الغذاء الكامل على البط أو الاوز لغناهما بالدهون المشبعة، ويجب الا يحتوي الغذاء المتكامل الذي نقصد به على قليل من اللحم الأحمر، والدهون، والأجبان.

كان هذا تعريفا بسيطا وشاملا للغذاء المتكامل.

(من كتاب: شباب دائم - دلاور محمد صابر)