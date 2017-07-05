ما أهم الأنهار في العالم؟

ان أهمية النهر لا تقاس بمقدار تدفق مياهه أو طوله فقط، ولكن بأهميته الحضارية ايضا اي بما نشأ على ضفافه من حضارات فعلى ضفاف النيل قامت الحضارات المصرية القديمة، وعلى ضفاف دجلة والفرات قامت حضارة الرافدين، وعلى ضفاف نهر السند قامت الحضارة الهندية، اما الحضارة الصينية فقد قامت على ضفاف النهر الاصفر «هوانغ - هو».

وفي العصر الحديث تقاس اهمية النهر بعوامل اخرى مثل حركة نقل السلع، وفي هذا المجال نجد نهر «التيمز» - هو نهر صغير - يفوق كثيرا من الانهار الكبرى مثل النيل والامازون والنهر الاصفر، كما تقاس اهمية النهر ايضا بقدرته على توليد الكهرباء.

ومن المعروف ان اطول الانهار في العالم النيل في افريقيا 6700 كم والمسيسبي في اميركا الشمالية 6300 كم والامازون في اميركا الجنوبية 6300 كم ويانج - تسي - كيان في آسيا 5550 كم.

(من كتاب: حول العالم س وج - مصطفى غنيم)