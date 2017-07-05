هل للنعامة صوت؟

من أي جهة نظرت الى النعامة وجدتها غريبة ولافتة للنظر، فهي اكبر الطيور الحية الآن لكنها لا تستطيع الطيران، واجنحتها الصغيرة لا تصلح الا لموازنة جسمها عندما تجري بسرعة عالية.

ان رأس النعامة وعنقها عاريان من الريش ورجلاها طويلتان ولكل منهما اصبعان فقط، وريش الظليم «ذكر النعامة» اسمر غامق او اسود عدا الذنب فهو ابيض اما الانثى فهي اصغر حجما واحلك لونا.

النعامة ليست من الطيور المغردة لكن لها صوتا يشبه الهسهسة وهي تواصل ذلك باستمرار، بينما يطلق الظليم في موسم اللقاح ترجيعا مدويا يسمع من مسافة بعيدة تعبيرا عن حاجته للانثى.

تبيض النعامة في حفرة بالرمل وتضع كل ثلاث او اربع نعامات بيضها في مكان واحد ويسمى بيض النعام الادحي وتتناوب النعامات على احتضان الادحي في النهار، بينما يقوم الظليم بذلك ليلا. والادحي هي اكبر بيضة في عالم الطيور.

النعامة طير نهم ويتألف طعامها من النباتات والبذور والعليق وللمساعدة على هضم الطعام تبتلع النعامة احيانا صخورا كبيرة وقطعا من الحديد ومواد اخرى.

للنعامة قيمة تجارية بسبب ريشها الجميل الذي يمكن جزه من جسدها دون ان يؤذيها ذلك ويبدأ الجز قبل ان يتم الطير سنته الأولى وينمو الريش بعد كل مرة يجز فيها.

(من كتاب: الموسوعة العلمية المبسطة)