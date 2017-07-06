الزنجبيل: هو مسحوق يشترى من العطار أو من الصيدليات، وهو ذو لون مصفر وطعم حار ورائحة مقبولة لاحتوائه على زيت طيار.

وشراب الزنجبيل معروف ومحبوب في الشتاء.. ولتحضيره يغلى المسحوق في الماء لمدة بسيطة ويحلى بالسكر ويشرب ساخنا.



ومن صفاته أن يساعد على الهضم ويزيل المغص ويطرد الغازات... وإذا كان الشراب مركزا وثقيلا سبب التهابات في الامعاء مما قد يسبب الإسهال وطرد المحتويات المعنوية ويزيل الإمساك.. وقد يمتص جزء من الزيت الطيار الموجود بالزنجبيل ثم يخرج عن طريق الجهاز البولي والجهاز التنفسي، وأثناء خروجه يحدث تهيجا في أغشية هذين الجهازين مما يسبب ادرارا في البول وزيادة في البلغم.. ولذلك كان مشروب الزنجبيل مفيدا جدا في حالات البرد المصحوب بالإفرازات المخاضية اللزجة.

(من كتاب: ثمار من حدائق المعرفة - محمد كامل عبدالصمد)